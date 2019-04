Die BKS Bank hat 2018 einen Jahresüberschuss von 77,4 Mio. Euro erzielt, das ist ein Plus von fast 14 Prozent. Das Jahr 2018 sei noch von einer guten Konjunktur geprägt gewesen, erklärte Vorstands-Chefin Herta Stockbauer bei der Bilanzpressekonferenz. Dies zeige sich beim Kreditwachstum. "In Österreich und in unseren Auslandsmärkten haben wir ein beachtliches Neugeschäftsvolumen von 1,8 Mrd. Euro vergeben. Am stärksten legten die neu vergebenen Kredite in unserer Wachstumsregion Wien-Niederösterreich-Burgenland zu. Dort vergaben wir rund 430 Mio. Euro an Neukrediten. Erfreulich war auch die Entwicklung am Kärntner Stammmarkt, wo wir knapp ein Viertel des Neugeschäftsvolumens, nämlich 414,3 Mio. Euro, vergeben haben", berichtet Stockbauer. In Kärnten habe ...

