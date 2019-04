Der Welthandel leidet unter zahlreichen Konflikten. Unter anderem der Brexit sowie der Handelskonflikt zwischen China und den USA dämpfen das Wachstum.

Der globale Warenaustausch wird nach Prognose der Welthandelsorganisation WTO in diesem Jahr angesichts zahlreicher Konflikte langsamer zulegen. Das Wachstum werde voraussichtlich auf 2,6 Prozent nachlassen, sagte die WTO am Dienstag in Genf voraus. Bislang war sie von 3,7 Prozent ausgegangen, nachdem es 2018 noch zu einem Plus von 3,0 Prozent gereicht hatte.

2020 könnte es eine Zunahme um 3,0 Prozent geben. "Angesichts ...

