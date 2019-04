Nach langen Diskussionen zwischen CDU, SPD und Grünen übernimmt Sachsen-Anhalt knapp 200 Millionen Euro für die Rettung der Norddeutschen Landesbank.

Nach langem Hin und Her beteiligt sich Miteigentümer Sachsen-Anhalt mit 198 Millionen Euro an der Stützung der Norddeutschen Landesbank (NordLB). Das Kabinett in Magdeburg gab dafür am Dienstag einem Insider zufolge grünes Licht. Geplant sei, einen Kredit aufzunehmen und die jährliche Schuldentilgung auszusetzen.

Die Entscheidung dürfte der Koalition aus CDU, SPD und Grünen nicht leicht gefallen sein. Denn Finanzminister Andre Schröder hatte in der Vergangenheit wiederholt betont, ...

