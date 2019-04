Mit neuem Logo machen Karstadt und Kaufhof einen Schritt aufeinander zu, aber ein einheitliches Einkaufserlebnis bieten sie noch lange nicht. Über Herausforderungen, kaputtsparen und alte Leuchtreklamen an 174 Filialen.

Gut ein halbes Jahr nach der Ankündigung der Fusion von Karstadt und Kaufhof nimmt der Zusammenschluss der beiden letzten großen deutschen Warenhausketten allmählich Form an. Sichtbarstes Zeichen davon ist das neue Markenlogo "Galeria Karstadt Kaufhof", das seit wenigen Tagen in den Schaufenstern der 174 Filialen der beiden Warenhausketten in ganz Deutschland zu sehen ist - verbunden mit dem Versprechen "Wir sind zusammen Deins". Zu Ernst sollte der Kunde den Marketing-Rummel aber nicht nehmen: Denn von einem wirklich einheitlichen Auftritt sind die Warenhäuser noch weit entfernt.

Karstadt und Kaufhof selbst weisen auf ihren Internetseiten selbst darauf hin, was alles unter dem gemeinsamen neuen Dach noch nicht funktioniert. Weder kann ein Artikel, der bei Karstadt gekauft wurde, bei Kaufhof zurückgeben werden, noch kann ein Geschenkgutschein von Kaufhof bei Karstadt eingelöst werden. Auch die Kundenkarten werden weiterhin nicht wechselseitig akzeptiert. Und wer den neuen gemeinsamen Prospekt von Galeria Karstadt Kaufhof durchblättert, muss gut aufpassen, welche Angebote es tatsächlich in beiden Warenhäusern gibt. Viele gibt es nach wie vor entweder nur bei Karstadt oder nur bei Kaufhof.

Einen Vorwurf kann man dem Team um Karstadt-Chef Stephan Fanderl daraus wohl nicht machen. Denn tatsächlich ist es eine echte Herausforderung zwei Warenhäuser zusammenzuführen. "Das Warenhaus ist die Königsdisziplin des ...

