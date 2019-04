Obwohl der deutsche Sektmarkt 2018 schrumpfte, konnte die Kellerei Rotkäppchen-Mumm ihren Umsatz steigern. Die Erlöse erreichten die Milliardengrenze.

Die Kellerei Rotkäppchen-Mumm hat trotz nachlassender Sektlaune in Deutschland ihren Umsatz gesteigert. Erstmals stiegen die Erlöse 2018 über die Milliardengrenze, wie das Unternehmen am Dienstag in Leipzig mitteilte. Die Kellerei aus Freyburg (Sachsen-Anhalt) setzte demnach voriges Jahr 1,085 Milliarden Euro um, nach 945 Millionen Euro im Jahr davor. Angaben zum Gewinn macht die Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH traditionell nicht.

Der deutsche Sektmarkt ...

