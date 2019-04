Börsenspiel - spielerisch lernen und gewinnen!

Richard Pfadenhauer,

Das Börsenspiel "Die deutsche Trader-Rangliste" von der UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank onemarkets) in Zusammenarbeit mit TraderFox ist gestartet. Es findet zeitlich unbefristet, d. h. fortlaufend über das Tradingdesk von HypoVereinsbank onemarkets (tradingdesk.onemarkets.de), statt. Eine Anmeldung ist jederzeit möglich. Nach der Anmeldung erhält der Teilnehmer Zugang zu einem fiktiven Depot mit einem virtuellen Startkapital von 100.000 Euro. Im Spiel können alle im Trading-Desk von HypoVereinsbank onemarkets verfügbaren Produkte wie etwa Turbos, Mini Futures und Optionsscheine ohne Beschränkung bei der Auswahl der Basiswerte gehandelt werden. Ein Produkt muss beim Kauf jedoch einen Ask bzw. Briefkurs von mindestens 0,50 Euro aufweisen. Auf einen Basiswert dürfen maximal 25 % des Startkapitals bzw. maximal 25.000 Euro gesetzt werden. Zugriff auf die Premium-Angebote haben jeweils die 100 Top-Trader, die in den jeweils vergangenen drei Monaten die beste Performance erzielt haben. Während des Börsenspiels werden die aktuellen Ranglisten laufend auf https://tradingdesk.onemarkets.de/boersenspiel veröffentlicht.



