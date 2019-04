Speziell in kritischen Bereichen können selbst kurze Ausfälle hohe finanzielle Verluste verursachen und sogar Menschen gefährden. Umso wichtiger ist es, Endstromkreise von Elektroinstallationen kontinuierlich zu überwachen. Das ermöglicht das Mehrkanal-Messsystem CMS-700 (Circuit Monitoring System) von ABB. Es prüft permanent die elektrischen Ströme und weist auf Unregelmäßigkeiten hin. Auffällige Energieverbräuche sind ein Indiz für Anlagenfehler. Wer Abweichungen erkennt, kann gegensteuern, bevor es zu gefährlichen und kostenintensiven Betriebsausfällen kommt.

Messung nah an der Last

Das Strommesssystem misst Gleich-, Wechsel- und Mischströme bis 160?A und erlaubt ein permanentes Monitoring jeder einzelnen Phase. Es prüft den Leistungsfluss direkt an den Schutzeinrichtungen in den Verteilern - und damit so nah wie möglich an der Last.

Die Messdaten werden im Gerät analysiert und an andere Geräte weitergeleitet. Anwender sind so über den Gesamtenergieverbrauch informiert, erkennen Unregelmäßigkeiten und können diese durch gezielte Maßnahmen beseitigen. Mit Hilfe der integrierten Monitoringsoftware erkennen die CMS-Sensoren versteckte Stromfresser. Durch die Ermittlung und Analyse des Energieverbrauchs werden Energieflüsse für den Anwender transparent.

Die DIN VDE 0100-801 führt aus: »Grundsätzliches Erkennen, ...

