Die Daimler-Aktie kann auch am Dienstag weiter zulegen, nachdem es am Montag zum Auftakt in die neue Woche deutliche Kursgewinne gegeben hatte. Am Ende des Tages notierte der Titel mit knapp 4 Prozent im Plus, nachdem Personalvorstand Wilfried Porth im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur Einblicke in den angestoßenen Sparkurs gegeben hat. Um Mittel für den Wandel hin zur Elektromobilität freizuschaufeln, liegt der Fokus aktuell stärker auf der Verwaltung als auf der Produktion. Hier sollen ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...