Dank eines starken Monats März hat der Markt für neue

Personenwagen der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein nach dem

ersten Quartal sein Vorjahresniveau erreicht. Im vergangenen

Kalendermonat wurden in den beiden Ländern zusammen 28'958

Neuzulassungen registriert, ein Zuwachs von 3,0 Prozent oder 832

Autos zum Vorjahresmonat. Kumuliert schreibt der Auto-Markt nach drei

Monaten des Jahres quasi eine rote Null: Mit 72'065 Immatrikulationen

fehlen gerade einmal 24 auf das erste Quartal 2017. Der Schub bei

Elektroautos sorgt dabei für einen zweistelligen Marktanteil von 10,2

Prozent der alternativen Antriebe, ein positives Zeichen für die

Zukunft. Mit dem Rückenwind vom Genfer Auto-Salon rechnet

auto-schweiz mit einem positiven weiteren Jahresverlauf.



Die Rückmeldungen derjenigen Marken, die im März an der «Geneva

International Motor Show» ausgestellt haben, sind fast

ausschliesslich positiv. «Wir haben viel Gutes gehört über

interessierte Kunden und Bestellungseingänge», sagt Christoph Wolnik,

Mediensprecher von auto-schweiz. «Der Genfer Auto-Salon war für die

vor Ort vertretenen Marken ein voller Erfolg. Das zeigen auch schon

die März-Zahlen, doch die Abarbeitung neuer Bestellungen wird sich

auch während der kommenden Monate positiv auf die Marktbilanz

auswirken.» Für das Gesamtjahr gehen die Mitglieder von auto-schweiz

von einer im Vergleich zu 2018 steigenden Nachfrage nach neuen

Personenwagen in der Schweiz und in Liechtenstein aus. Im vergangenen

hatte die Gesamtzahl an Neuzulassungen die Marke von 300'000 denkbar

knapp um 284 Einlösungen verpasst.



Erstmals nach einem Quartal steht mit 10,2 Prozent unter dem

Strich ein zweistelliger Marktanteil bei den alternativen Antrieben.

Mehr als jedes zehnte Auto verfügte über einen Elektro-, Hybrid-,

Gas- oder Wasserstoffantrieb. Dabei kommen reinelektrische Modelle

kumuliert nach drei Monaten auf 3'023 Zulassungen, ein Plus von 131,6

Prozent. Zusammen mit den Plug-in-Hybriden, deren Zahl aus

technischen Gründen noch nicht detailliert ausgewertet werden konnte,

dürfte die Marke von fünf Prozent extern aufladbarer Neuwagen

überschritten worden sein. «Damit hätten wir Stand heute schon die

Hälfte unseres '10/20'-Ziels erreicht - '5/19' quasi», resümiert

Christoph Wolnik. Mit «10/20» will auto-schweiz erreichen, dass im

kommenden Jahr jeder zehnte neue Personenwagen ein Elektroauto oder

Plug-in-Hybrid ist. Nur so können die ab 2020 deutlich strengeren

CO2-Vorgaben zumindest annährend eingehalten und exorbitante

Sanktionszahlungen zu Lasten der Kunden vermieden werden.



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen unter www.auto.swiss

zur Verfügung.



