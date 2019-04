In den nächsten 20 Jahren vererben Deutsche sieben Billionen Euro an die nächste Generation: Geld oder Immobilien, aber auch Briefmarken oder Instrumente. Eine ganze Industrie ist damit beschäftigt, sie zu bewerten.

Hinten in einer Ecke des Büros, verschlossen in einem großen grauen Tresor, lagert Dieter Michelson die Auktion seines Lebens. Es ist ein Teil der Briefmarkensammlung von Erivan Haub, des 2018 im Alter von 85 Jahren verstorbenen Miteigentümers der Tengelmann-Gruppe, die hier in zahlreichen rostroten Alben aufgereiht nebeneinander steht. Michelson, Geschäftsführer des auf Briefmarken spezialisierten Auktionshauses Heinrich Köhler, nimmt ein Album aus dem Tresor. Darin, fein säuberlich eingeklebt, alte Briefe und Marken.

Haub war leidenschaftlicher Philatelist. Er hat nicht einfach nur alte Briefmarken aus den vergangenen Jahrhunderten gesammelt, sondern solche, die noch auf den Originalbriefen kleben. Damit, sagt Michelson, spiegelt die Haub-Sammlung einen Teil deutscher Wirtschaftsgeschichte wider. Teil der Sammlung ist zum Beispiel die erste deutsche Briefmarke, bei deren Druck noch nicht alles rund lief, sodass auf einzelnen Marken das Motiv auf dem Kopf gedruckt wurde. Allein der Wert dieser Stücke wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Nun, gut ein Jahr nach Haubs Tod, lassen seine Erben die Sammlung versteigern.

123 Milliardäre in Deutschland

In den nächsten 20 Jahren wird in Deutschland so viel Vermögen vererbt wie nie zuvor. Während des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg und in den Jahren danach sind die privaten Vermögen stetig gewachsen, gerade die der reichen Unternehmerfamilien. Laut dem aktuellen Milliardärsreport der Schweizer Großbank UBS und der Beratungsgesellschaft PwC ist das Vermögen der weltweit reichsten Menschen allein 2017 um 19 Prozent auf insgesamt 8,9 Billionen Dollar gestiegen. In Deutschland leben 123 Milliardäre, die meisten davon Unternehmer wie Lidl-Gründer Dieter Schwarz, die Kaffeefamilie Reimann oder die Erben der Aldi-Gründer Karl und Theo Albrecht. Einige von ihnen haben schon geerbt, andere werden ihr Vermögen in den kommenden Jahrzehnten an die nächste Generation weitergeben.

Für diese Erbwelle rüstet sich eine ganze Industrie. Vermögensverwalter und die Family Offices der Superreichen bereiten sich auf ein Milliardengeschäft vor, entwerfen mit ihren Kunden steuerschonende Nachlasspläne. In erster Linie geht es um Firmenanteile und Geldvermögen, um Wertpapiere und Immobilien.

Schätze in zehn Anwesen

Doch auch Liebhaberstücke werden vererbt und können Millionen wert sein. Wie die Briefmarken des Erivan Haub, wie Oldtimer und Yachten, historische Streichinstrumente und teure Bordeaux-Weine, Flugzeuge und Rennpferde. Erben, die diese übernehmen, kennen oft weder deren Wert, noch wissen sie, was sie damit anfangen sollen. Im schlimmsten Fall ist die Familie zerstritten, und das Erbe wird möglichst schnell verkauft - und das dann unter Wert.

"Deshalb", sagt der Vermögensberater Marcus Adrian, "rate ich meinen Kunden, ihr Vermögen rechtzeitig zu Lebzeiten zu organisieren." Das sei allein deshalb sinnvoll, weil viele Familien gar nicht genau wüssten, was sie alles besitzen. Teilweise, sagt Adrian, sei der Besitz von Vermögenden auf zehn verschiedene Immobilien verstreut, es könnten auch schon mal an die 30 sein. Da wisse natürlich kaum jemand, wo welches wertvolle Gemälde gerade hänge. Adrian kümmert sich deshalb auch um die privaten Schätze der vermögenden Kunden. Vor allem Menschen mit einem Vermögen von einer halben Milliarde Euro und mehr brauchen die Dienste des Schweizers. "Sie besitzen viele verschiedene Werte wie Kunst, Privatjets oder gleich ein ganzes Gestüt." Adrian, glatt gescheitelte Haare, Lederapplikationen auf dem schwarzen Sakko und weißes Hemd mit verdeckten Knöpfen, baut dabei auf das Vertrauensverhältnis zu seinen Kunden.

Erhält er den Auftrag, das potenzielle Erbe zu sondieren, erstellt er eine lange Inventarliste über alle Besitztümer - das "Sachwertportfolio", wie er es nennt. Seine Arbeit dafür gleicht der eines Ermittlers mit Durchsuchungsbefehl. Zusammen mit seinem Team geht Adrian durch alle Häuser, alle Räume der Anwesen. Jeder Vermögensgegenstand wird erfasst, vermessen und fotografiert. Allein das kann Monate dauern. Teilweise muss Adrian nicht nur Immobilien auf der ganzen Welt, sondern auch zollfreie Lager nach Diamanten oder Gemälden durchsuchen. "Ich habe auch schon Safes öffnen lassen müssen, da die Kombination nicht mehr bekannt war", sagt Adrian.

Pro Jahr bis zu 385 Milliarden Euro vererbt

Anschließend lässt der Schweizer jedes ...

