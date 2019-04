Die Aktie von Nordex marschiert und marschiert immer weiter nach oben. Auch am Dienstag ging es um fast 1 % aufwärts. Dabei überwand die Aktie eine wichtige Obergrenze inzwischen deutlicher und ist damit auf dem Weg in einen Bereich, in dem weitere 15 % bis 20 % möglich sind, heißt es.

Wirtschaftlich stark

Nordex hatte ohnehin zuletzt gute Aussichten für das laufende Geschäftsjahr 2019 abgegeben. Die Gruppe kündigte ein deutliches Umsatzwachstum an. Dies setzte sich mit einem neuen Großauftrag ... (Frank Holbaum)

