NEL ASA konnte auch am Dienstag erneut einen Aufschlag an den Finanzmärkten verbuchen. Die Aktie hat die vormalige Grenze von 60 Cent nun deutlich überwunden und befindet sich damit auf dem Weg zu einem sehr starken Sommer, so die Meinung von Chartanalysten. Die Widerstände auf dem Weg nach oben seien gering. So hat der Wert in einem Monat mehr als10 % aufgesattelt und konnte in drei Monaten sogar einen Zuschlag von etwa 35 % für sich verbuchen. Innerhalb eines Jahres ist die Aktie um 88 % nach ... (Frank Holbaum)

