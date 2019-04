Die WTO warnt genauso wie der Internationale Währungsfonds: Die Weltwirtschaft ist in unbeständiges Wetter geraten. Donald Trumps "America First" ist einer der Gründe - aber nicht der einzige.

Vor zwei Jahren noch verzeichneten 75 Prozent der Weltwirtschaft steigende Wachstumsraten - im Jahr 2019 dagegen schrumpft das Wachstum in 70 Prozent der globalen Wirtschaft. Das Bild, das die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, da zeichnet, hat eine klare Aussage: Die globale Konjunktur ist an einem "heiklen Punkt" angekommen. "Das muss mit Sorgfalt gehandhabt werden", rief die IWF-Chefin am Dienstag bei einer Rede in Washington Politikern und Notenbankern in aller Welt zu. Das konjunkturelle Wetter in aller Welt sei "unbeständig" - auch wegen politischer Einflüsse, etwa durch den Brexit.

Wenige Stunden zuvor kam der Chef der Welthandelsorganisation (WTO), Roberto Azevedo, in Genf zu einem sehr ähnlichen Schluss. Angesichts von Strafzöllen und anderen Handelshemmnissen warnte er die politisch Verantwortlichen vor einem "historischen Fehler". Falsche Entscheidungen zum jetzigen Zeitpunkt könnten Auswirkungen für Arbeitsplätze, Wachstum und Stabilität rund um die Welt haben.

Lagarde machte es auf der anderen Seite des Atlantiks noch etwas klarer: "Handelsschranken sind nicht die Antwort", sagte die Französin und fügte hinzu: "Niemand ist Sieger in einem Handelskrieg." Sie rief zu weltweiter Zusammenarbeit auf, etwa um Finanzmärkte zielgerichteter zu regulieren und rechtswidrige Geldflüsse zu unterbinden. Nicht zuletzt müssten auch globale ...

