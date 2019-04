VW-Chef Diess hat die große E-Auto-Revolution verkündet und gibt sich neuerdings als Klimaschützer. Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe, glaubt ihm kein Wort.

Herr Resch, Volkswagen-Chef Herbert Diess hat die Elektrorevolution verkündet. Millionen E-Autos will er in den kommenden Jahren auf den Markt werfen. Glauben Sie ihm?Daran glaubt ja nicht einmal Herr Diess. In den von seinen ausgeschwärmten Lobbyisten verteilten "Empfehlungen Elektromobilität" verrät er unfreiwillig, dass er von einem sehr überschaubaren Markterfolg seiner Elektrorevolution ausgeht: So rechnet er bis 2024 in Deutschland bei reinen Elektrofahrzeugen mit einem jährlichen Zuwachs von bescheidenen 45.000 bis 78.000 E-Pkw bei den Neuzulassungen. Diesen Zuwachs stemmen aktuell Tesla, Kia und Hyundai mit ihren neu eingeführten Mittelklassemodellen. Unterstellt man für VW in Deutschland einen Marktanteil von 30 Prozent bei E-Mobilen, dann bedeutet dies insgesamt nur 40.000 verkaufte E-Pkw in 2020 und 120.000 in 2024. Zum Vergleich: VW produziert aktuell 11 Millionen Pkw im Jahr.

In der Finanzkrise versprachen uns die deutschen Autohersteller eine Million Elektrofahrzeuge bis 2020. VW war auch damals besonders laut. Tatsächlich wurden lustlos zwei Bastellösungen, der eUp und der eGolf, in kleiner Stückzahl und mit langen Lieferzeiten präsentiert. Ich habe diese Woche bei VW nach Details zur Elektro-Revolution nachfragt und die Antwort erhalten: Nein, den eUp könne man nicht mehr bestellen und der eGolf werde ebenfalls zum Jahresende eingestellt.

VW nennt als Motiv der Elektrooffensive den Klimawandel. Ist VW jetzt plötzlich Klimaschützer?Aktuell ist VW nicht nur der Autokonzern, der weltweit am meisten Kunden mit auf der Straße nicht funktionierender Abgasreinigung seiner Diesel-Pkw betrogen hat, sondern der Konzern verantwortet gleichzeitig den größten Fußabdruck bei den CO2-Emissionen. Wenn VW wirklich die Sorge um den Klimawandel umtreiben sollte, warum dann so bescheidene Ziele bei der Elektromobilität? Warum wird aktuell die Strategie weiter verstärkt, bei den Verbrennern den Anteil an besonders klimaschädlichen SUV zu steigern? Wenn Herr Diess es ernst meint, dann muss er gerade bei den Verbrennern abrüsten. Warum verkündet er nicht, dass er ab sofort nur noch Fahrzeuge mit den jeweils sparsamsten Motoren verkauft und den Verkauf der weniger effizienten Motoren einstellt?

Wenn die VW-Elektrooffensive nicht ehrlich wäre, was könnte dahinter stecken?Diess setzt zwar die richtige Botschaft, möchte aber offensichtlich im wirtschaftlich wichtigsten Segment der Geschäfts- und Dienstwagen weiterhin möglichst ungestört ...

