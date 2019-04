Deutschland und Frankreich planen eine Initiative. Das Ziel: Internationale Organisationen und eine auf Regeln basierende Weltordnung zu stärken.

Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam eine "Allianz der Multilateralisten" zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit voranbringen. Bundesaußenminister Heiko Maas und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian vereinbarten am Dienstag in New York, bei dem Projekt eng zusammenzuarbeiten. "Der Multilateralismus ist in seiner Funktionsweise bedroht", sagte Maas. Die Initiative habe das Ziel, internationale Organisationen und eine auf Regeln ...

