Jetzt wird es brenzlig für Interimspräsidenten Juan Guaidó: Ihm wurde die Immunität entzogen. Damit könnte der Oppositionsführer verhaftet werden.

Im andauernden Machtkampf zwischen Regierung und Opposition in Venezuela hat die regierungstreue Verfassungsgebende Versammlung dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó die parlamentarische Immunität entzogen. Das teilte der Vorsitzende der Versammlung, Diosdado Cabello, am Dienstag in Caracas mit.

Damit könnte der Oppositionsführer verhaftet werden. Gegen Guaidó ...

