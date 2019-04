Die Anleger blicken auf Daten aus der Autobranche, den Brexit und auf Volvo. Was an dem Märkten am heutigen Mittwoch wichtig wird.

Trotz Brexit-Wirren geht die Woche für den Dax freundlich weiter. Am Dienstag schloss der Index 0,6 Prozent höher bei 11.755 Zählern, nachdem er auch am Montag den Handel deutlich höher beendet hatte. Die höheren Kurse werden durch die Hoffnung der Anleger genährt, dass die globale Konjunktur weniger stark abkühlen werde als befürchtet.

Am Mittwoch notiert der Leitindex vorbörslich, laut außerbörslichen Handelsplattformen, leicht im Plus. Die Anleger beschäftigen sich mit Zahlen aus der Autobranche. Außerdem stehen diverse Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm. Und natürlich geht das Brexit-Drama weiter. Die Termine im Überblick:

1 - Vorgaben aus den USA

Nach der jüngsten Kursrally haben Anleger am Dienstag weitere Käufe an der Wall Street gescheut. Die Kursgewinne seien etwas überzogen gewesen, sagte Scott Brown, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Raymond James. Schließlich zeichneten die Konjunkturdaten kein einheitliches Bild der weiteren Wachstumsaussichten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer auf 26.179 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stagnierte bei etwa 2867 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um 0,3 Prozent auf 7848 Punkte.

2 - Handel in Asien

Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben die Börsen in Asien am Mittwoch gestützt. Der 225 Werte umfassende Tokioter Nikkei-Index notierte 0,7 Prozent fester bei 21.647 Zählern. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,5 Prozent auf 1619 Punkte. Die ...

