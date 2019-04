Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.HEN3: Henkel am 2.4. -1,99%, Volumen 136% normaler Tage , DPW: Deutsche Post am 2.4. -1,46%, Volumen 149% normaler Tage , WDI: Wirecard am 2.4. -1,41%, Volumen 62% normaler Tage , IFX: Infineon am 2.4. 1,85%, Volumen 94% normaler Tage , BMW: BMW am 2.4. 2,22%, Volumen 153% normaler Tage , CON: Continental am 2.4. 2,31%, Volumen 132% normaler Tage , DAX: +0,62% Aktie Symbol SK Perf. Continental CON 144.440 2.31% BMW BMW 71.250 2.22% Infineon IFX 18.848 1.85% Wirecard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...