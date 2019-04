Die amerikanische Einzelhandelskette The TJX Companies Inc. (ISIN: US8725401090, NYSE: TJX) zahlt eine Quartalsdividende von 0,23 US-Dollar, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 18 Prozent. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 6. Juni 2019 (Record day: 16. Mai 2019). Auf das Gesamtjahr gerechnet werden 0,92 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von ...

