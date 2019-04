Der schwerreiche Sultan von Brunei führt die Todesstrafe für Homosexuelle ein. Der Industriekonzern Thyssenkrupp hält trotzdem an einem Milliardenprojekt in dem Land auf der Insel Borneo in Südostasien fest.

Thyssenkrupp-Personal-Vorstand Oliver Burkhardt betont immer wieder gern, wie viel Wert der Essener Industriekonzern auf eine diverse Belegschaft legt. Auf dem Christopher-Street-Day, der alljährlichen Parade der Schwulen und Lesben in Köln, fährt der Top-Manager sogar auf einem eigenen Wagen mit, um zu demonstrieren, wie willkommen homosexuelle Menschen beim Essener Industriekonzern sind. Kein Problem aber hat das deutsche Unternehmen, mit einem Land weiter Geschäfte zu betreiben, das nun die Todesstrafe für Homosexuelle einführen will.

In dieser Woche tritt in dem kleinen, aber schwerreichen Öl-Sultanat Brunei für Homosexuelle ein Gesetz in Kraft, dass Menschen, die bei gleichgeschlechtlichem Sex erwischt werden, die Todesstrafe durch Steinigung droht. Homosexualität steht schon unter Strafe in Brunei. Jetzt sollen Homosexuelle mit dem Tod bestraft werden.

Dass der Monarch des Landes, der 72-jährige Hassanal Bolkiah, nun auf eine harte Umsetzung der islamischen Scharia setzt, sorgt weltweit für Empörung. US-Schauspieler ...

