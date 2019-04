Trotz der noch laufenden Umstellung auf seine cloudbasierte Unternehmenssoftware erwartet RIB Software 2019 ein anhaltend hohes Wachstum. So könnten die Stuttgarter dank einer Reihe neuer Aufträge und großer M&A-Aktivitäten im laufenden Jahr bereits einem Umsatz von 180 Mio. bis 200 Mio. Euro (Vj.: +26,4% auf 136,9 Mio. Euro) erreichen.Bisher sind 3 000 Nutzer an den jungen Cloud-Plattformen angeschlossen. Für 2019 peilt Vorstandschef Thomas Wolf bereits 30 000 an. Nach 100 000 ...

