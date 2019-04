An den Rohstoffmärkten bleibt der Preis für die Ölsorten Brent und WTI im Aufwind. Vor allem die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit stützt.

Die Ölpreise habe den Aufwärtstrend der vergangenen Handelstage am Mittwoch fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,75 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 62,82 Dollar.

Gestützt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...