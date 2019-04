Der Commerzbank-Vorstand will schon nächste Woche festlegen, ob die Fusions-Gespräche mit der Deutschen Bank fortgesetzt werden sollen. So heißt es aus Kreisen der Bank. Es könnte eine erste Vorentscheidung sein.

In den Gesprächen um eine Fusion zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank könnte schon am nächsten Dienstag (9. April) eine erste Vorentscheidung anstehen. Laut einem Vorstandsrundschreiben will der Commerzbank-Vorstand bei seiner regulären Sitzung an diesem Tag über weitere Gespräche ...

