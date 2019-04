Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Wirecard 2.18% AlphaWolf2017 (AW2017TR): Heute wurde ein Interview vom CEO Markus Braun mit NTV veröffentlicht. In meinen Augen ist Markus Braun ein sehr guter CEO. Ich bin überzeugt davon, dass er das Unternehmen weiter voranbringen wird. Wirecard ist zurzeit die größte Position im Real Financial Dynamics-Wikifolio Link zum Video: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...