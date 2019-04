++ Verhandlungen zwischen den USA und China in der Endphase ++ US-Aktienindizes bereits mit starken Anstiegen im vorbörslichen Handel ++ GBP steigt, da Risiko eines "No-Deal"-Szenarios zurückgegangen ist ++ DE30 mit neuem Jahreshoch ++ Die Wall Street legte nach einem beeindruckenden Wochenauftakt am Dienstag eine kleine Verschnaufpause ein. Der marktbreite S&P 500 schloss flach, der Leitindex Dow Jones fiel um 0,3% und der technologielastige NASDAQ gewann 0,25% an Wert. Die Anleger schienen also erst einmal vorsichtig zu sein und nach mehr Gründen für eine Fortsetzung der Rallye zu suchen. Ein Bericht der Financial Times bot über Nacht eine solche Gelegenheit, da die USA und China kurz vor Abschluss eines endgültigen Handelsabkommens stehen sollen. ...

