Erstmals knackt der Handelsriese die Umsatzmarke von 60 Milliarden Euro. Besonders gut lief das Geschäft bei den selbstständigen Rewe-Kaufleuten.

Der Handelsriese Rewe hat im vergangenen Jahr beim Umsatz erstmals die 60-Milliarden-Euro-Grenze übersprungen. Insgesamt steigerte die Rewe-Gruppe, zu der neben den gleichnamigen Supermärkten auch der Discounter Penny, die in Ost- und Mitteleuropa aktive Handelskette Billa und der Reiseveranstalter DER-Touristik gehören, ihre Umsatzerlöse um 4,7 Prozent auf 61,2 Milliarden Euro, wie Rewe am Mittwoch in Köln mitteilte.

"Wir ...

