Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer +2,32% steht nach einer weiteren Niederlage in einem Glyphosat-Prozess in den USA schwer unter Druck. Das Potenzial des übernommenen US-Agrarkonzerns Monsanto und der Konzernumbau der Leverkusener rücken in den Hintergrund. Sogar Übernahmespekulationen kamen schon auf.Angesichts der Prozesse um mögliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter wie Roundup ...

Den vollständigen Artikel lesen ...