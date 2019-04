++ Aktienmärkte in Europa erholen sich weiter, Hoffnungen bei Handelsgesprächen zwischen den USA und China ++ DE30 überwindet wichtigen Widerstand ++ EMIs zum Dienstleistungssektor in Europa verbessern sich ++ BMW übertrifft Mercedes bei Absatzzahlen im ersten Quartal 2019 ++ Die erneuten Hoffnungen hinsichtlich der laufenden Verhandlungsgespräche zwischen den USA und China treiben die europäischen Aktien im heutigen frühen Handel in die Höhe. Der DE30 ist der größte Gewinner dieser Rallye und legt zum Zeitpunkt des Schreibens sogar um 1,3% zu. Auch wenn es noch viele Unsicherheitsfaktoren gibt, wenn es um ein mögliches Handelsabkommen zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt geht, scheinen sich die Anleger darüber keine Sorgen zu machen und schenken stattdessen den Nachrichten der Financial ...

