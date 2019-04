"Wir fühlen uns sehr geehrt, diese Anerkennung zu erhalten. Mit den vollelektrischen Maschinen aus der Elion-Baureihe und der innovativen Axos-Steuerung bieten wir unseren Kunden die beste Technologie für die effiziente Spritzgießfertigung von medizinischen Verpackungen", sagt Renzo Davatz CEO bei Netstal, Näfels, Schweiz. "Wir freuen uns, dass unsere kontinuierlichen Innovationen und der verstärkte Fokus auf schnelllaufende Präzisionsanwendungen innerhalb und außerhalb des Reinraums immer mehr Anerkennung finden." Weltweit vertrauen laut Netstal viele Hersteller aus Medizintechnik und Pharma auf die Spritzgießlösungen des Schweizer Maschinenbauers. Mit Smart Operation wurde 2018 ein neues Bedienkonzept vorgestellt, mit der die Gesamtanlageneffektivität nochmals gesteigert werden kann. Eine neue Option für die Steuerung ermöglicht eine geführte und sichere Abfolge einzelner Bedienschritte im Produktionsumfeld. Handhabungsvorgaben, wie zum Beispiel die Good Manufacturing Practice (GMP), werden in der Steuerung verankert. Der Markt für medizinische Verpackungen wächst weiter. Mit den Manufacturing and Packaging Awards 2019 möchte GHP die kontinuierliche Arbeit und Innovationskraft dieser Branche würdigen. Das Award-Programm besteht aus über 50 Kategorien und bietet gemäß Mitteilung von GHP die perfekte Plattform, um die Exzellenz einer Branche zu präsentieren, die in der Regel hinter den Kulissen einen wertvollen Beitrag zur globalen Gesundheitsversorgung leistet.

