Die S Immo AG hat ein gutes Jahr hinter sich und offenbar ein gutes Jahr vor sich. Zwar werden keine konkreten Zahlen im Ausblick genannt, aber der FFO dürfte auch 2019 steigen, ließen die Vorstände Ernst Vejdovszky und Friedrich Wachernig bei der Bilanzpressekonferenz wissen. In 2018 wurde ein Konzernergebnis in Höhe von 204,2 Mio. Euro (+53 Prozent) und mit 61,1 Mio. Euro der bisher höchste FFO I in der Unternehmensgeschichte erreicht. Seit 2012 ist diese Kennzahl im Schnitt um 17 Prozent p.a. gewachsen. Dies führte auch zu einer verlässlichen Dividendenausschüttung, die für 2018 bei 0,70 Euro je Aktie liegt (davor: 0,40 Euro). Derzeit werden durch weitere Zukäufe die Erträge der Zukunft abgesichert. Vor allem in Deutschland ...

