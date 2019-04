Die HUK Coburg bleibt Deutschlands beliebtester Kfz-Versicherer. 12 Millionen Fahrzeuge waren 2018 bei den Oberfranken gelistet - 300.000 mehr als 2017.

Im Wettstreit um die Vorherrschaft in der deutschen Kfz-Versicherung liegt der Marktführer HUK Coburg weiter klar in Führung. Ende 2018 waren 12 Millionen Fahrzeuge bei dem oberfränkischen Unternehmen versichert, wie Vorstandschef Klaus-Jürgen Heitmann am Mittwoch in München mitteilte. ...

