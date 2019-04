Bisher hat der Hersteller der Roboteranlagen seine Anlagen immer mit Festanschluss ausgeliefert. Im Zuge der Produktweiterentwicklung möchte er seine Anlagen künftig aber auch steckbar, d.?h. als mobile Version ausliefern. Hier steht er jetzt vor der Entscheidung, ob die Differenzstrommessung zur Bewertung des Ableitstroms ausreicht. Eigentlich müsste man sich ja an die Vorgaben des Frequenzumrichterherstellers halten.

Gefährliche Berührungsströme

Um zu verhindern, dass es bei einer Schutzleiterunterbrechung zu einem gefährlichen Berührungsstrom kommt, sind entsprechende normative Maßnahmen vorzusehen. Elektronische Betriebsmittel mit hohen Berührungsströmen müssen daher eine mechanisch verstärkte Schutzleiterverbindung aufweisen, wie z.?B. ein Schutzleiter mit großem Querschnitt oder ein zusätzlich verlegter Schutzleiter. Der große Querschnitt wird aus mechanischen Gründen (hohe Festigkeit) und nicht aufgrund einer hohen Stromtragfähigkeit gefordert. Bezüglich einer Begrenzung des Beharrungsberührungsstromes ist in der DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2016-11, »Schutz gegen elektrischen Schlag - Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel«, ein maximaler Wert von 3,5?mA bei Wechselströmen im Frequenzbereich von 15?…?100?Hz festgelegt, welcher auch als Schmerzgrenze bei Personen gilt.

Ableitströme sind betriebsbedingte Differenzströme, die üblicherweise aus EMV-Gründen im Schutzleiter fließen. Sie können schlimmstenfalls beim Versagen einer Schutzleiterverbindung als Berührungsstrom zum Fließen kommen.

Messung von Ableitströmen

Die Messungen des Roboterherstellers ergaben zwar Werte ?3,5?mA bzw. >?10?mA zu erwarten sind. Diese Herstelleraussage lässt somit schon nicht alle Anschlussmöglichkeiten für die Roboteranlagen zu.

Zudem sind Messungen von Differenzströmen, Schutzleiterströmen, Ableitströmen, usw. nicht ganz so trivial, wie es zunächst scheint. Hat man sich vor einigen Jahrzehnten bei der Messung von solchen Strömen nahezu auf die Bemessungsfrequenz (üblicherweise 50?Hz) konzentriert, so lassen sich bei den heutigen elektronischen Betriebsmitteln noch andere Frequenzanteile im Strom feststellen. Für eine aussagekräftige Messung muss das verwendete Messgerät über einen Erfassungsfrequenzbereich verfügen, der auch bei dem zu messenden Prüfling oder im überwachten Stromkreis zu erwarten ist. Die in diesem Fall eingesetzten einphasigen Frequenzumrichter werden u.?a. Spektralanteile der Schaltfrequenz und deren Oberschwingungen im Ableitstrom zur Folge haben. Diese können im zweistelligen kHz-Bereich liegen. Ableitströme sind i.?d.?R. nicht konstant. Sie sind u.?a. abhängig von der Art der verwendeten EMV-Filter ...

