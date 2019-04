Ein Beispiel aus der Praxis soll die Fragestellung verdeutlichen: Die Kabel zu einem IT-Schrank werden über den Rand der Kabelrinne geführt und mit Kabelbindern befestigt (Bilder 1, 2 und 3).

Auch wenn die Installation auf den ersten Blick gut sein mag, so äußern Fachleute doch immer wieder Bedenken, dass die Leitungen im Laufe der Zeit und bei weiteren Installationen direkt auf den Rand der Kabelrinne gedrückt werden und dabei der zulässige Biegeradius unterschritten wird bzw. die Kabel beschädigt werden. Außerdem könnten, insbesondere bei größeren Kabelpaketen, sich diese durch ihr Eigengewicht aus der Kabelrinne bewegen und dabei weitere Verbindungskabel mitreißen. Zukünftige Veränderungen bei der Installation dürften ebenso eine Herausforderung darstellen. Welche Vorgehensweisen bieten sich also konkret an?

Einsatz von Kabelbindern

Kabelbinder für EDV-Leitungsbefestigungen sind in den letzten Jahren bis zum EDV-/ Patch-Feld üblich, wenn alle Gefährdungen, Zugentlastung / mechanischer Schutz, usw., ausgeschlossen wurden. Das hat meistens mit den Material- und Montagepreisen des Auftragnehmers im Wettbewerb zu tun.

Seit einigen Jahren gibt es in der Industrie neue Bauteile, um Kabel zu bündeln und zu fixieren. Diese erleichtern die Montage und das Handling. Es gibt z.?B?. Klettbandsockel, die entweder direkt angeschraubt, mit entsprechendem Zubehör an eine Hut- oder C-Schiene angebracht oder mithilfe ...

