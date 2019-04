++ US-Unternehmen Cintas ist führend in der Branche für Berufsbekleidung und Uniformen ++ Solide und nachhaltige Dividendenpolitik ++ Geschäftsentwicklung abhängig vom Zustand des US-Arbeitsmarktes ++ Cintas steigt nach Abpraller von 200-Tage-Linie Richtung jüngster Höchststände ++ Die Veröffentlichung des NFP-Berichts für März steht bevor und die Daten werden von Anlegern aus der ganzen Welt aufmerksam verfolgt. Ein enger Arbeitsmarkt kann für viele Unternehmen als Hürde angesehen werden, da er die Einstellung neuer Mitarbeiter erschwert und kostspieliger macht. Es gibt jedoch eine Aktie, die besonders an einer hohen US-Beschäftigung interessiert ist: Cintas (CTAS.US / ISIN: US1729081059). In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf das Geschäft des Unternehmens, den aktuellen Ergebnisbericht und analysieren die Sicherheit der Dividendenausschüttungen. Cintas verzeichnete nach der Finanzkrise größtenteils ein stabiles Umsatzwachstum. Die Akquisition von G&K Services zum Ende des Geschäftsjahres 2017 brachte dem Unternehmen einen soliden Umsatz- und Ergebnisschub. Quelle: Bloomberg, XTB Research Cintas ist in den USA ein bedeutendes Unternehmen in der Branche für Unternehmensdienstleistungen. Seit fast 90 Jahren bietet die Firma für US-Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Berufsbekleidung und Wäscherei an. Nach der Übernahme von Unitog im Jahr 1999 wurde das Unternehmen zum größten Vermieter von Arbeitsbekleidung in Nordamerika. Zahlreiche Übernahmen ermöglichten es Cintas, das Angebot auf andere Dienstleistungen auszudehnen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...