Auf dem Börsentag in München nahm Baader-Bank-Chefvolkswirt Robert Halver wieder Platz auf der roten aktienlust.tv-Couch. Natürlich war das Brexit-Theater, das ja nach wie vor völlig ungelöst ist, ein Hauptthema. Halver erinnerte dabei an die Maoam-Werbung. Sehr passend. Auf die Probleme in Deutschland angesprochen, sieht Halver vor allem "Facharbeitermangel in Berlin". Hingegen sieht der stets gut aufgelegte Marktkenner Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China und sieht die Weltwirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...