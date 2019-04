Seit zwei, drei Jahren geistern Begriffe wie »Digital Leadership« und »Digital Leader« durch die Managementdiskussion. Sie stoßen auf eine große Resonanz, weil die Unternehmen zunehmend erkennen: Die fortschreitende Digitalisierung stellt außer unsere Organisationsstrukturen auch unsere Personalentwicklungskonzepte in Frage. Zudem wandelt sich die Funktion von Führung - unter anderem, weil heute in den meisten Unternehmen die bereichs-, hierarchie- und oft sogar unternehmensübergreifende Team- und Projektarbeit den Arbeitsalltag bestimmt. Auch in der Elektrobranche verändern sich Prozesse und die Digitalisierung in den Betriebsabläufen nimmt zu.

Veränderte Strukturen erfordern veränderte Führung

Der zentrale Treiber dieser Entwicklung ist die Informationstechnologie. Sie durchzieht heute die meisten Unternehmen wie das Nervensystem den menschlichen Körper. Deshalb müssen die Führungskräfte stärker in digitalen Zusammenhängen denken.

Sie müssen zudem einschätzen können, was aktuell und in naher Zukunft technologisch realisierbar sein wird. Zugleich wird es verstärkt ihre Aufgabe sein, ihren Mitarbeitern vor Augen zu führen, welche Herausforderungen und Chancen sich hieraus ergeben; des Weiteren sie zu ermutigen, diese aktiv zu nutzen.

Das setzt voraus, dass die Führungskräfte eines Unternehmens selbst bereit sind, ihre Denk- und Verhaltensgewohnheiten zu überdenken. Sie müssen sich zudem eingestehen, dass sie in der VUCA-Welt (Abkürzung ...

