Tagesausblick für 4.4.: DAX nimmt Kurs auf 12.000 Punkte. Infineon und ProSiebenSat.1 im Fokus!

Ein Ende des Handelskonflikts zwischen den USA und China scheint nur noch eine Frage der Zeit. Damit könnte ein Unsicherheitsfaktor bald wegfallen. Anleger können oder wollen nicht mehr warten und steigen ein. Die Aktienmärkte zogen rund um den Globus nach oben. Der DAX verbesserte sich dabei um 1,7 Prozent auf 11.950 Punkte. Die Nebenwerteindizes MDAX und SDAX präsentierten sich mit einem Plus von jeweils rund 1,6 Prozent ebenfalls stark. Die US-Barometer nähern sich derweil ihrer Oktoberhochs. Unter Europas Branchen und Strategien demonstrierten der Stoxx Chemicals und der Stoxx Technologies sowie der Solactive Deutscher Maschinenbau und Solactive German Mergers & Acquisitions Index relative Stärke. Der Anleihemarkt entspannt sich zusehends. Die Rendite für langfristige deutsche Papiere "verbesserte" sich auf Null Prozent. Die Edelmetalle bewegten sich derweil wenig. Der Ölpreis setzte sich im Bereich des 5-Monathochs fest.

Unternehmen im Fokus

Heute standen Halbleiterwerte besonders hoch im Kurs. Nach der Gewinnwarnung von Infineon in der vergangenen Woche gingen Anleger mit dem Sektor auf Distanz. Heute drehte die Stimmung und Infineon schob sich an die DAX-Spitze. Vom Stimmungsumschwung profitierten auch Aixtron, Dialog Semiconductor sowie US-Titeln wie Intel und Micron Technologies. Aktuell läuft die 5G-Mobilfunkfrequenz-Auktion. Wenngleich die Gebote täglich weiter in die Höhe schnellen, standen Aktien wie 1+1 Drillisch und United Internet bei den Anlegern heute weit oben auf der Einkaufsliste. Die Aktie von ProSiebenSat.1 wurde heute von Fusionsfantasien beflügelt. Lanxess hat die technische Widerstandsmarke bei EUR 50 überwunden! Die Deutsche Post plant 100 Mio. USD in einen Logistikpark in den USA zu investieren. Bei den Anlegern kamen die Pläne gut an. Die Aktie verbesserte sich daraufhin auf rund 30 Euro.

Morgen werden Rocket Internet und VTG Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal melden.

Wichtige Termine

Deutschland - Auftragseingang Industrie, Februar

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 30. März

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.950/12.440 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.450/11.500/11.600 Punkte

Der DAX zog heute weiter nach oben und nahm die Marke von 12.000 Punkte schon einmal ins Visier. Zwischen 11.950 und 12.000 Punkten gerät der Index jedoch in eine Widerstandszone. Rücksetzer bis 11.640 Punkten müssen Anleger also weiter auf dem Zettel haben. Die Bären sind frühestens unterhalb von 11.550 Punkten am Drücker.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 17.04.2018 - 03.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.04.2014 - 03.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

