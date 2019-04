Aurora Cannabis Aktie: Der Hype geht wieder los

Aurora Cannabis ist in den vergangenen Tagen wieder etwas schwächer geworden. An der grundsätzlich guten Stimmung um das Unternehmen selbst und die Branche ist derzeit jedoch kein Abstrich zu machen. Es sieht so aus, als solle der Wert den Aufwärtstrend fortsetzen. Dabei sind Kurssprünge bis zu 10 Euro möglich, was einem relativ schnellen Kursgewinn von 25 % entsprechend würde.

