Die Ingenieure von Opel protestieren gegen ihre Verlagerung zum französischen Entwicklungsdienstleister Segula - und dessen Deutschlandchef. Wenn zu viele den Übergang verweigern, gerät der gesamte Deal in Gefahr.

Laut soll es zugegangen sein, mancher Ingenieur soll hinter verschlossenen Türen noch versucht haben, die wütenden Worte abzumildern. Doch die Einwände verfingen nicht. "Segula - Go home!" steht über dem Aufruf, der die Opel-Kollegen gegen die "Dienstleistungsbutze" aus Frankreich mobilisieren soll. Verfasst haben es vor wenigen Tagen die Vertrauensleute der IG Metall, ein informelles Gremium aus Opel-Beschäftigten aller Unternehmensbereiche: Werk, Verwaltung, Entwicklungszentrum.

Ein Eklat, der nicht unbeantwortet bleiben konnte. Der Ton sei "respektlos und unwürdig", lautet das Echo aus Segulas Firmenzentrale in Nanterre, einem Vorort von Paris. Ein Sprecher legt nach: "Solche Aussagen sind nationalistisch und haben unsere Mitarbeiter in Frankreich verletzt."

Auf offener Bühne eskaliert ein Streit, der gerade erst befriedet schien - und nun Opels Sanierungserfolg nach 20 Jahren Dauerkrise auszubremsen droht. Bis zu 2000 Opel-Ingenieure, so der Plan, sollen zu dem französischen Entwicklungsdienstleister Segula wechseln. Denn im Opel-Entwicklungszentrum ITEZ in Rüsselsheim geht einem Teil der knapp 6500 Beschäftigten die Arbeit aus, weil der frühere Eigentümer General Motors (GM) nach dem Verkauf seiner deutschen Tochter an den französischen PSA-Konzern (Peugeot, Citroën) Aufträge abzieht.

Längst geht es nicht mehr nur um die Zukunft des Entwicklungszentrums, sondern um offen zur Schau getragene Antipathie gegenüber den Sanierern aus Paris - und die Frage, ob deutsch-französische Zusammenarbeit in diesem Fall überhaupt funktionieren kann. Die Gewerkschaften haben einen Feind ausgemacht: den deutschen Statthalter von Segula, Martin Lange.

Unter Regie von PSA-Chef Carlos Tavares gesundete Opel bislang in Höchstgeschwindigkeit. Einst chronisch defizitär, haben die Rüsselsheimer unter dem neuen Eigner im vergangenen Jahr 859 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet. Fast eine Milliarde Euro hat PSA seit der Übernahme von Opel im August 2017 in das Sanierungsprogramm Pace gesteckt, überwiegend für den Abbau von 3700 der seinerzeit 19 000 Stellen in Deutschland. Die Fixkosten sind um 27 Prozent gesunken, die Erträge pro Fahrzeug um 367 Euro gestiegen. Es sei erstaunlich, "dass Tavares ...

