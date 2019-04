Das klang gut, was die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (kurz "Verbio") kommunizierte: Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr wird erhöht! Dabei ist zu beachten, dass bei Verbio das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht. Insofern liegen Verbio bereits Daten zum 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/2019 vor (dieses 3. Quartal ist das Quartal, das am 31.3.2019 endete). Die betreffenden Quartalszahlen soll es zwar erst am 9. Mai geben, doch offensichtlich war das ein gutes Quartal. ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...