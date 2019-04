OMV und die Finance 4.0 >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitout AUT: Erste Group nach fast ... » ATX mit weiterem Jahreshoch und ... OMV Find out more about OMV's digital journey towards Finance 4.0 with OMV's CFO Reinhard Florey in our latest… https://twitter.com/i/web/status/11134520819255091 ... >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier RBI und die digitale Identität >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitout AUT: Erste Group nach fast ... » ATX mit weiterem Jahreshoch und ... RBI Stefan Andjelic held a speech on the topic of KYC and digital identity blockchain-based solutions at anon2k19. The Blockchain Hub Lead also presented ...

Den vollständigen Artikel lesen ...