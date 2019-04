Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,1241 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken zieht die Gemeinschaftswährung leicht an auf 1,1218 Euro, nachdem sie am Vorabend noch unter der Marke von 1,12 gehandelt wurde. Zum Dollar tritt der Franken dagegen auf der Stelle.Die Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...