Bulk-Reederei Aug. Bolten tritt Joint Venture für technisches Management von Ahrenkiel Steamship und H. Vogemann bei DGAP-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Sonstiges Bulk-Reederei Aug. Bolten tritt Joint Venture für technisches Management von Ahrenkiel Steamship und H. Vogemann bei 04.04.2019 / 09:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Bulk-Reederei Aug. Bolten tritt Joint Venture für technisches Management von Ahrenkiel Steamship und H. Vogemann bei * Weitere Bündelung der Kompetenzen im technischen Management für Bulkcarrier * Umbenennung in AVB Ahrenkiel Vogemann Bolten * Betreute Flotte des Gemeinschaftsunternehmens wächst auf 17 Massengutfrachter * Weiterer Standort in der Palmaille in Hamburg-Altona Hamburg, 4. April 2019 - Das Hamburger Schifffahrtsunternehmen Aug. Bolten Wm. Miller's Nachfolger (GmbH & Co.) KG ("Aug. Bolten") tritt der Ahrenkiel Vogemann Bulk GmbH & Co. KG ("AVB") bei. Mit dem in Kürze erfolgenden Zusammenschluss erweitert sich die Marktposition von AVB im technischen Management von Massengutfrachtern deutlich: Die von AVB betreute Flotte wächst auf 17 Bulkcarrier mit einem Durchschnittsalter der fahrenden Flotte von nur circa 6 Jahren. Der Schwerpunkt der betreuten Flotte liegt derzeit im Handysize-Segment. Zu der betreuten Flotte gehören auch zwei Handysize-Neubauten, die derzeit im Bau befindlich sind. Erst im Januar wurde ein weiterer Handysize-Neubau in das Management der AVB aufgenommen. Neben dem technischen Management für die durch die drei Partner betriebenen Schiffe werden auch Shipmanagement-Dienstleistungen für Dritte angeboten. AVB wurde 2016 von der Hamburger MPC Capital-Gruppe und dem Hamburger Schifffahrtsunternehmen H. Vogemann initiiert, um die Aktivitäten im technischen Management von Massengutschiffen unter der Führung der MPC Capital-Gruppe zusammenzuführen. Mit Aug. Bolten tritt nun eine weitere traditionsreiche Reederei dem Gemeinschaftsunternehmen bei. Mit dem Beitritt von Aug. Bolten wird das Unternehmen in AVB Ahrenkiel Vogemann Bolten GmbH & Co. KG umbenannt. Zusätzlich zum bisherigen Sitz in der Hallerstraße in Hamburg-Rotherbaum eröffnet die AVB einen weiteren Standort in der Palmaille in Hamburg-Altona, dem Stammsitz von MPC Capital und Ahrenkiel Steamship. Als Geschäftsführer fungieren weiterhin Dr. Michael Silies, Jan-Eric Panitzki und Karl Mohr. Kontakt: MPC Capital AG / Ahrenkiel Steamship / AVB Stefan Zenker, Leiter Investor Relations & Public Relations Tel. +49 (40) 380 22-4347 [IMAGE] E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com Über die MPC Capital AG Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 300 Mitarbeiter. 04.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Palmaille 75 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 380 22-0 Fax: +49 (0)40 380 22-4878 E-Mail: kontakt@mpc-capital.com Internet: www.mpc-capital.de ISIN: DE000A1TNWJ4 WKN: A1TNWJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 795643 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 795643 04.04.2019 ISIN DE000A1TNWJ4 AXC0096 2019-04-04/09:04