DAX - Schlechte Daten werden ignoriert

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX packte nach der gestrigen Aufwärtskurslücke noch ein paar Punkte oben drauf und kletterte bis auf 11.962 Punkte, die 12.000er Marke konnte bislang jedoch noch nicht geknackt werden. Heute Vormittag hält sich der Index in einer auffällig engen Handelsspanne knapp unterhalb des gestrigen Tageshochs.

Die heute Morgen um 8 Uhr veröffentlichten Auftragseingänge der deutschen Industrie fielen mit -4,2% statt erwarteter +0,3% ultraschlecht aus und sollten normalerweise neue Rezessionsängste schüren. Nach der jüngsten Rally auf neue Jahreshochs lecken die Bären aber noch ihre Wunden und so überrascht es nicht, dass schlechte Nachrichten einfach mal komplett ausgeblendet werden.

Es scheint, als wollen die Bullen unbedingt noch einmal die 12.000er Marke sehen in den kommenden Stunden beziehungsweise Tagen. Spätestens an dieser runden Marke muss dann allerdings zunächst mit einem Realitätscheck und größerer Gegenwehr der Bären gerechnet werden. Das weitere Aufwärtspotenzial scheint somit eher begrenzt (+50/80 Punkte). Früher oder später sollte im deutschen Börsenbarometer eine technische Korrektur in den Bereich 11.840/60 Punkte einsetzen.



DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.03.2019 - 04.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2014 - 04.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

