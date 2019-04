Rotkreuz (ots) -



Von Ort zu Ort reisen und das Auto einfach stehen lassen: Seit

heute ist dies zwischen 29 Mobility-Standorten in der ganzen Schweiz

möglich, darunter neu in Aarau, Baden, Genf, Lausanne, Neuchâtel,

Fribourg, Biel und an mehreren Standorten in Zürich.



Mobility baut ihre Dienstleistungsvielfalt kontinuierlich aus. Ein

Angebot, das unter den fast 200'000 Kunden besonders gut ankommt, ist

Mobility-One-Way: Es ermöglicht Einwegfahrten zwischen

verschiedensten Städten in der ganzen Schweiz. Entsprechend

vergrössert Mobility die Zahl an Standorten per sofort auf rund 30.

Der Mobility-Kommunikationsverantwortliche Patrick Eigenmann zeigt

sich darüber hocherfreut: "Dank des Ausbaus werden in Zukunft noch

mehr Menschen bequem und einfach von A nach B gelangen. One-Way ist

für unsere Kunden die optimale Ergänzung zum klassischen

Mobility-Angebot und zu unseren städtischen Free-Floating-Modellen

wie Mobility-Scooter. Sie haben mit einem Abo verschiedenste

Mobilitätsmöglichkeiten zur Hand."



Von A wie Aarau bis Z wie Zürich



Seit heute gehören neu folgende Standorte zum Netz von

Mobility-One-Way: Aarau Bahnhof, Baden Brown-Boveri-Platz, Biel

Bahnhof, Fribourg Bahnhof, Ecublens EPFL/Parking Rivier, Genf Bahnhof

Cornavin, Lausanne Bahnhof, Neuchâtel Bahnhof, Nyon Bahnhof,

Rapperswil-Jona Bahnhof, Uster Bahnhof, Yverdon Bahnhof, Zürich

Hardbrücke Bahnhof, Zürich Tiefenbrunnen Bahnhof und Zürich

Wollishofen Bahnhof.



Sie ergänzen das bisherige Standortnetz bestehend aus: Basel

Bahnhof, Basel Flughafen, Bern Bahnhof, Luzern Bahnhof, Olten

Bahnhof, Rotkreuz Suurstoffi, Solothurn Bahnhof, St. Gallen Bahnhof,

Sursee Bahnhof, Winterthur Bahnhof, Zug Bahnhof, Zürich Altstetten

Bahnhof, Zürich Flughafen und Zürich Hauptbahnhof. Eigenmann

erläutert: "Unser Ziel ist es, bald auch den Genfer Flughafen

integrieren zu können. Dann wären wir schweizweit optimal

aufgestellt."



Faire Preise



Die 30 One-Way-Fahrzeuge eignen sich insbesondere für kleinere

Transporte, Anreisen zu den Flughäfen Basel oder Zürich oder für

Fahrten zu ÖV-Randzeiten. Gefahrene Kilometer und Stunden werden

gleich abgerechnet wie das restliche Mobility-Angebot (Kategorie

Combi: CHF 0.80/km, CHF 3/h). Hinzu kommt ein Zuschlag zwischen CHF 7

und CHF 29. Dieser Zuschlag variiert je nach Streckenlänge,

Jahreszeit und Auslastung.



