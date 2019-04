Gemeinsame europäische Rüstungsprojekte sorgen für Sicherheit, bessere Geschäfte und gelingende EU-Integration. Doch sie drohen an deutschen Exportstopp-Alleingängen zu scheitern. Dabei gibt es bereits Lösungsansätze.

Seine Abschiedstour nach München hatte sich Tom Enders heiterer vorgestellt. Vergangene Woche wollte der langjährige Airbus-Chef im Nobelhotel Bayerischer Hof ein paar alte Weggefährten aus der Branche treffen. Wollte entspannen, über alte Zeiten plaudern, mal nicht übers Geschäft. Enders, ab kommender Woche Privatier, kam im Freizeitdress und trug zum Trachtenjanker weinrote Cowboystiefel, "weil es nichts Bequemeres gibt". Aber dann "war leider wenig Raum für Nostalgie" und Bequemlichkeit. Die Bundesregierung gab den uneingeladenen Partycrasher.

Berlin platzte mit der Entscheidung des Bundessicherheitsrates in die Farewell-Runde. Auf Druck der SPD verlängerte das Regierungsgremium das Exportverbot für deutsche Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien erneut um ein halbes Jahr. Das schlug auf die Stimmung bei Enders & Friends - auch wenn sich Union und SPD bei Zuliefererprodukten, die etwa in französischem oder britischem Militärgerät verbaut werden, auf eine vorsichtige Lockerung einigten: Deutsche Hersteller dürfen künftig Bauteile wieder an ihre europäischen Partnerfirmen liefern. Sie müssen bei ihren Vertragspartnern allerdings "darauf bestehen", dass bis Ende des Jahres keine Endprodukte nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert werden. Die Bundesregierung will sich zusätzlich bei Konsultationen "dafür einsetzen", dass die gemeinsam produzierten Rüstungsgüter nicht im Jemen-Krieg eingesetzt werden.

Ist das eine mäßigende, von Moral geleitete Außenpolitik? So lautet die offizielle Begründung. Doch tatsächlich gehörte die ganze Exportpolitik auf den Prüfstand. Denn die deutsche Praxis, die zwischen hehren Ansprüchen und schnöder Ausfuhrgenehmigung mäandert, schadet gleich dreifach: Die Zusammenarbeit innerhalb Europas wird gestört, für Hersteller ist sie unberechenbar - und sie führt auch nicht dazu, dass deutsche Unternehmen viel weniger in Krisenregionen liefern als etwa die Franzosen. Derzeit könne man "keine profunde Lagebeurteilung abgeben", heißt es beim Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern. Klar ist nur, dass Frankreich und Großbritannien sich nicht zwingend nach deutschen Wertvorstellungen richten müssen. Konflikte, Probleme und Fragen zuhauf also - dabei gäbe es konkrete Lösungsansätze.

Dass deutsche Waffen produziert und auch verkauft, aber nicht in Krisengebiete geliefert werden, diese Haltung steckt in der DNA der Bundesrepublik. "Wir haben den Anspruch, unsere Werte nach innen und außen zum Maßstab unseres Handelns zu machen", sagt der ehemalige Wirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD): "Für andere Länder gelten die Werte nach innen, aber nach außen gelten Interessen."

Die Sozialdemokraten sehen sich gern als Anwälte sehr zurückhaltender Rüstungsexporte - und wissen die Mehrheit der Deutschen auf ihrer Seite. "Es ist richtig, dass wir gerade bei Fragen von Krieg und Frieden auch moralische Kriterien anwenden", sagt Rolf Mützenich, SPD-Fraktionsvize im Bundestag und Lieblingsgegner der deutschen Rüstungsindustrie. Der CDU-Wirtschaftspolitiker Joachim Pfeiffer hingegen kritisiert, man agiere "nach dem Bauchgefühl der SPD" und nicht in Abstimmung mit seinen Partnern: "Das ist unverantwortlich und europafeindlich." Deutschland mache sich "innerhalb der EU und der Nato vertragsbrüchig" und "gefährdet seine Kooperations- und Bündnisfähigkeit".

Von wegen Moral

Tatsächlich? "Deutschland gerät mit anderen Ländern immer wieder in Konflikt, weil die deutsche Debatte auf einer anderen Ebene läuft", sagt Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). In Frankreich etwa ...

