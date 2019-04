Der Vorstand der Textilsparte des Bureau of International Recycling (BIR) hat Martin Böschen zu ihrem neuen Präsidenten ernannt, teilte das BIR mit. Böschen ist CEO der schweizerischen Texaid Textilverwertungs-AG mit Sitz in Schattdorf, an der neben der Familie Böschen sechs Schweizer Hilfswerke beteiligt sind. Böschen ist seit 2004 in dieser Position tätig und hat die Entwicklung von Texaid von einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...