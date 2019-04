Die Piloten der abgestürzten Boing 737 Max der Ethiopian-Airline haben die Notfallrichtlinie des Flugzeugbauers exakt befolgt. Die Maschine sei laut den Ermittlern trotzdem nicht kontrollierbar gewesen.

Die Besatzung der in Äthiopien abgestürzten Boeing 737 Max hat alle vom Hersteller vorgesehenen Verfahren befolgt, konnte das Flugzeug aber nicht unter Kontrolle bringen. Dies ergab ein vorläufiger Untersuchungsbericht zu dem Unglück vom 10. März, wie die äthiopische Transportministerin Dagmawit Moges am Donnerstag in Addis Abeba sagte.

Den Piloten gelang es die Kontrollfunktion MCAS ...

