Als Fußballer war Philipp Lahm enorm erfolgreich. Als Geschäftsmann spielt er eher auf Regionalliga-Niveau. Doch jetzt lassen eine Kooperation mit Aldi, ein Rechtsstreit mit dm und Wechsel im Management aufhorchen.

Es ist eine der deutschen Markenikonen: Schneekoppe. Zugegeben, die Glanzzeiten sind lange vorbei, sie lagen zwischen den späten Siebzigerjahren und der Jahrtausendwende. Der Großhändler aus Buchholz im niedersächsischen Landkreis Harburg, bekannt für Müsli, Leinöl, Fruchtschnitten, Säfte oder Apfelessig, ist nach der höchsten Erhebung im Riesengebirge benannt, deren Berggipfel sich auf der tschechisch-polnischen Grenze befindet.

Seit Mitte der Neunzigerjahre wird Schneekoppe herumgereicht, hatte mehr Inhaber als Philipp Lahm Tore für die Nationalmannschaft erzielte. Schneekoppe landet beim ostfriesischen Teespezialisten Laurens Spethmann (Meßmer Tee), beim ostdeutschen Backwarenhersteller Pauly Biskuit, beim Krefelder Unternehmer Gerald Wagener oder bei britischen Investoren. 2014 ist der Tiefpunkt erreicht. Das Unternehmen ist insolvent, beantragt ein Schutzschirmverfahren. Die Gläubiger der zehn Millionen Euro schweren Mittelstandsanleihe müssen deftige Einschnitte hinnehmen und auf 92 Prozent ihrer Forderungen verzichten.

Zwei Jahre später steigt Lahm bei Schneekoppe über seine Philipp-Lahm-Holding als Minderheitsgesellschafter ein, weitere Anteile halten Mehrheitseigner Gerald Wagener, Unternehmer Olaf Stiller und Schneekoppe-Geschäftsführer Markus Klein. Anderthalb Jahre später greift sich Lahm die Mehrheit an Schneekoppe. Er übernimmt das Paket von Wagener und hält fortan 75,1 Prozent. "Gute Ernährung ist wie ein guter Kick auf dem Feld: Wenn's Spaß macht, wird's zum Selbstläufer," lässt sich der neue Schneekoppe-Inhaber Lahm auf der Homepage des Unternehmens zitieren. Spaß mag es ihm machen, zum Selbstläufer wird sein Engagement nicht, jedenfalls bis heute.

Der Aufschwung lässt auf sich warten. 2017 erwirtschaftet Schneekoppe einen Jahresfehlbetrag in Höhe von knapp 370.000 Euro. Der Umsatz sinkt auf 7,1 Millionen Euro. Vier Jahre zuvor lag der noch bei rund 15 Millionen Euro. In den Glanzzeiten dürften die Erlöse sogar bei mehr als 70 Millionen Euro gelegen haben. Auch im ersten Halbjahr 2018 wird es kaum besser. Der Umsatz in den sechs Monaten liegt bei 2,7 Millionen Euro; das sind etwa 460.000 Euro pro Monat - jeder mittelgroße Edeka- oder Rewe-Markt auf der grünen Wiese macht mehr Umsatz. Der Verlust in diesem Zeitraum liegt bei knapp 170.000 Euro, die Liquidität kann nur durch Darlehen des Ex-Fußballers sichergestellt werden. Das soll sich künftig ändern.Nach Jahren des Niedergangs verkauft sich Schneekoppe nun an die Aldi-Schwesterunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...