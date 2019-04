zu Teil 5: Dämpfungsmaß und Dämpfungsfaktor

Die erste Aufgabe bezog sich auf den Dämpfungsfaktor »D«, also dem Verhältnis aus Eingangs- zur Ausgangsgröße. Wir wollten von Ihnen wissen, wie groß die Leistung P3 am Punkt 3 einer Übertragungsstrecke ist (Bild 16 in Teil 5). Der Dämpfungsfaktor DP3 betrug hier 8. Die korrekte Berechnung dazu geht so:

Das Ergebnis ist auch in Bild 17 eingetragen mit Angaben für den Dämpfungsfaktor D und dem dazugehörigen Dämpfungsmaß a sowie allen weiteren Leistungen P1, P2 und P4. Die Berechnung der dazugehörigen absoluten Leistungspegel wird nachfolgend erläutert.

Zusätzlich wollten wir von Ihnen wissen, wie die vollständige Tabelle (Tabelle 5 in Teil 5) aussehen muss bzw. welcher Wert P2 in Prozent beim jeweiligen Dämpfungsmaß von 1?dB, 7?dB, 13?dB, 15?dB, 16?dB, 18?dB, 19?dB und 30?dB herauskommt. Die Lösung sehen Sie in Tabelle 6.

Rechnen mit dem absoluten Leistungspegel

In der Übertragungstechnik mit Lichtwellenleitern arbeitet man mit Leistungsangaben mit der Einheit W bzw. mW für die optische Leistung. Der absolute Leistungspegel LP (= Level of Power) wird in dBm ausgedrückt. Man versteht unter dem absoluten Leistungspegel das logarithmierte Verhältnis der Leistung P zu einer Bezugsleistung ...

